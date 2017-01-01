Качество воздуха соответствует нормам: аэропорт Борисполь возобновил работу после остановки.

Аэропорт Борисполь под Киевом возобновил свою работу после остановки из-за выброса вредных веществ с содержанием аммиака - спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) говорят, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Об этом говорится на странице аэропорта в соцсети Facebook.

"По результатам выводов специалистов ГосЧС в аэропорту Борисполь сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

Отметим, из-за приостановки аэропорта произошли задержки с отправлениями, пассажиры в комментариях жалуются на неудобства.

Также очевидцы на странице аэропорта сообщают, что двух сотрудниц аэропорта забрала "скорая". И причиной ЧП якобы стала цистерна с химическими веществами на территории аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака. Аэропорт приостановил работу терминалов из-за обработки близлежащих полей амиаковместительными веществами.

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