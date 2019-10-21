Гонтарева: Страна превращается в балаган

Бывшая глава Нацбанка полагает, что скандальное поведение юмористов обнажает процессы, которые в конечном итоге приведут к снижению инвестиционной привлекательности Украины и падению экономики страны.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева предрекает отток инвесторов и падение экономики через 3-6 месяцев после выступления хора имени Веревки на Квартале 95 с песней о поджоге ее дома. Об этом она написала на The Page.

"То, что сделал 95 квартал, не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора "квартала" - это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях - это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн", - сообщила Гонтарева.

"Возвращаясь к экономике, ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре. Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды. Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком", - написала она.

"Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему что-то должен. Если ты взял ответственность за страну - надо ее нести", - добавила Гонтарева.

По ее словам, Кабмин реформаторов мог бы работать, но "с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это красная линия".

"Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз. Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно - корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев", - написала экс-глава НБУ.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Позже министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора имени Веревки о поджоге ее дома.

Министр экономики раскритиковал номер 95 квартала о доме Гонтаревой

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