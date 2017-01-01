Водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору

С датой свадьбы пара определилась давно, однако официально предложение молодой человек сделал будущей жене только сейчас.

В Харькове водитель троллейбуса посреди рабочего дня сделал предложение возлюбленной, которая работает кондуктором. Об этом пишут местные СМИ.

По словам Дарьи Котвицкой, с будущим супругом она познакомилась около года назад - еще до работы в депо.

"Я тогда работала в киоске, а он часто заходил ко мне выпить кофе. Так и вышло, начали встречаться, а потом Максим предложил съехаться. Вскоре он забрал меня к себе на работу, он водитель, а я - кондуктор", - рассказывает девушка.

По словам пары, с датой свадьбы они определились давно, а заявление в ЗАГС подали почти два месяца назад. "Официального предложения до этого не было. Я, конечно, подозревала, что Максим это сделает, но не представляла, что все сложится именно так. Я была очень удивлена. Это случилось днем, в троллейбусе были в основном пожилые люди, они толком не поняли, что произошло, но некоторые мужчины помоложе начали поздравлять нас", - поделилась Дарья.

Сам Максим Чирва вспоминает, что несмотря на назначенный день свадьбы, он очень волновался. "У меня дрожали руки настолько, что я даже не смог кольцо на пальчик надеть, так просто в коробочке и отдал", - рассказал харьковчанин.

Ранее пользователь платформы Reddit признался, что сделал предложение своей девушке во сне.

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