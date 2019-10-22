Застрелите меня! Появилось видео нападения иностранца на полицию
Темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей и размахивал ножом.
В интернете выложили видео инцидента из Приморского райотдела полициии Одессы, куда 21 октября ворвался темнокожий мужчина с ножом.
Выхватив нож, африканец начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.
Сообщается, что его скрутили, надели наручники, после чего под охраной увезли в психлечебницу.
Ранее сообщалось, что в Киеве конфликт в хостеле закончился поножовщиной. Между двумя мужчинами возникла ссора из-за перестановки мебели в комнате, которая переросла в драку.
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