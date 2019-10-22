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Застрелите меня! Появилось видео нападения иностранца на полицию

Комментариев: 3
Темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей и размахивал ножом.

В интернете выложили видео инцидента из Приморского райотдела полициии Одессы, куда 21 октября ворвался темнокожий мужчина с ножом.

Выхватив нож, африканец начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.  

Сообщается, что его скрутили, надели наручники, после чего под охраной увезли в психлечебницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве конфликт в хостеле закончился поножовщиной. Между двумя мужчинами возникла ссора из-за перестановки мебели в комнате, которая переросла в драку.

В Запорожье женщина ранила ножом троих своих детей

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Теги: Одесса, видео, иностранцы, полиция, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos-    22.10.2019, 01:23
Оценка:  +1
Boxerogos-
Его фамилия не Билола ??)))
Антибес    22.10.2019, 00:47
Оценка:  -3
Антибес
Ты не ту страну выбрал,старый для подобных предъяв!Тебе надо было забежать в Каб-Мин(Кабинку для Минета).Там бы тебе хотя бы педик-нацист Гончарук,окончивший курсы"докторов наук",отсосал.)))))
Boxerogos-    22.10.2019, 01:23
Оценка:  +1
Boxerogos-
Пядарас ватный, а ты сколько за сегодня отсосал и кому ???
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