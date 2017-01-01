В Одессе автокран протаранил трамвай

Никто из пассажиров не пострадал, однако водитель трамвая получил повреждения ноги и был доставлен в больницу.

В Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами Думская

В Одессе столкнулись трамвай, в котором находились пассажиры, и автокран, сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, авария произошло около 17.00 на улице Николаевская дорога.

По предварительным данным, водитель грузового автокрана при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавших среди пассажиров нет, водитель трамвая был доставлен в медицинское учреждение с травмой ноги. Трамвайный вагон, следовавший по маршруту №7, получил значительные механические повреждения.

По словам очевидцев, автокран, врезавшись в трамвай, "протянул" его несколько метров.

Ранее в Харькове неизвестные во время движения обстреляли трамвай, повредив окна и двери транспортного средства.

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