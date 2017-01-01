В Генпрокуратуре отрицают давление президента

Органы пытаются работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на работу его ведомства.

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более, мы видим, что органы пытаются работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований и я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силе", – сказал Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

Он напомнил, что Генпрокуратура проводит проверку в отношении одного из народных депутатов и в ближайшее время проинформирует о результатах этой проверки. "Например, недавно состоялась переписка с одним из народных депутатов. Я думаю, что вскоре мы проинформируем о результатах этой проверки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Слуге народа новый скандал из-за переписки нардепа. Депутат-мажоритарщик от Слуги народа прямо в сессионном зале Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Глава фракции Арахамия заговорил о санкциях к нардепу из-за его скандальной переписки.

Генпрокурор отреагировал на переписку "слуги народа" в Раде

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