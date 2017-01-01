Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дела Майдана будут переданы полиции, НАБУ и СБУ

Комментариев: 0
Подразделение спецрасследований, которое занималось расследованием дел Майдана, будет расформировано в связи с реформой.
Дела Майдана передадут СБУ, НАБУ и полиции
Дела Майдана передадут СБУ, НАБУ и полиции
Корреспондент

Дела Майдана будут переданы для расследования Нацполицией, НАБУ и СБУ. Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире канала ICTV.

"Управление спецрасследований все равно было расформировано", - сказал Рябошапка.

По его словам, дела будут переданы для расследования в НАБУ, Нацполицию и СБУ.

Рябошапка подчеркнул, что подразделение спецрасследований, которое занималось расследованием дел Майдана будет расформировано в связи с реформой органов прокуратуры, в соответствии с которой 20 ноября прокуратура теряет функцию следствия.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генпрокуратуре нового департамента, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Майдана.

Уволены прокуроры, расследовавшие дела Майдана

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, расследование, Евромайдан, Руслан Рябошапка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь