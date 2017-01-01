В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев

По состоянию на 21 октября на территории Украины на учете находятся свыше 1,4 млн переселенцев.

По состоянию на понедельник, 21 октября, на территории Украины на учете находятся свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, речь идет о людях, которые покинули временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 413 649 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.

Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя

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