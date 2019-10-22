Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии

В рамках второго дня визита в Японию президент Украины принимает участие в торжественной церемонии.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито. Об этом сообщает Офис президента, который транслирует церемонию на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию. На церемонии он присутствует с первой леди.

"Интронизация Нарухито - это сегодня одна из главных мировых событий. В Токио съехались более двух тысяч гостей из более 180 стран", - говорится в сообщении.

С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что переводится как "красивая гармония". Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито.

Также президент провел переговоры с премьером Японии. Украинский президент поблагодарил Абэ за помощь Японии Украине и обсудил вопрос о безвизе между странами.

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