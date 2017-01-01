Итоги 21 октября: Освобождение Гладковского и гибель экс-министра

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Гладковский вышел из СИЗО под залог; в результате крушения вертолета погиб экс-министр: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский встретился с премьером Японии Абэ

Президент Украины Владимир Зеленский в начале визита в Японию встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

“Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ“, - сообщили в ОПУ, обнародовав соответствующее видео в Facebook.

“Квартал” впервые прокомментировал скандальный номер

Юмористы отметили, что каждый их выпуск становиться резонансным потому, что они шутят на важные социальные темы. Для них не сюрприз то, что некоторые политики остались недовольны шуткой о Гонтаревой, но так было всегда.

Также “кварталовцы” поблагодарили хор им. Веревки за участие в выступлении. Они считают, что информационная атака на хор является необоснованной, поскольку никто из коллектива не принимал участие в написании текста.

Экс-нардеп Мосийчук обвинил Гончарука в сексуальных домогательствах

По словам Мосийчука, "сын его знакомого", устроился на работу в аппарат премьера и пожаловался на сексуальные домогательства с его стороны.

Между тем, скандальный бывший депутат так и не предоставил более убедительных доказательств того, что Гончарук приставал к своему подчиненному.

На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой

В понедельник, 21 октября, в селе Тарасенково Полтавской области упал вертолет, на борту находился бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. В результате крушения экс-министр погиб.

По информации неназванного источника, Кутовой был пилотом машины. Вертолет упал около 16 часов на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

Гладковский вышел из СИЗО

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого подозревают в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок, вышел из СИЗО под залог.

Возле СИЗО Гладковского ждала жена и адвокат. Все они дали краткий комментарий журналистам, которые собрались на месте событий.

Буду защищать свою честь и достоинство, - сказал Гладковский журналистам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram