Сепаратисты 17 раз обстреляли военных на Донбассе
Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки, 21 октября, обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
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Отмечается, что противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы велись два раза возле Пищевика, также неподалеку Талаковки, у Водяного на Приазовье. Зафиксированы также обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Авдеевки и Верхньоторецкого, возле Красногоровки, Широкиного, Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
По три обстрела зафиксированы возле Орехового и вблизи Золотого-4. Также по одному обстрелу - в районе Попасной и Зайцевого.
За минувшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - отметили в ООС.
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С начала текущих суток обстрелы противник осуществил в районе Зайцевого. Здесь они применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.
Напомним, в зоне ООС тренировались войска ПВО. Была проведена тренировка зенитно-ракетной батареи Оса по отражению воздушного удара и прикрытия объектов инфраструктуры.
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