Золотая осень: чем порадует погода 22 октября

Погода 22 октября порадует каждого.

Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Об этом пообещали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется от +19 до +23 градусов.

На востоке ситуация практически идентичная. На улице +16…+19 градусов по Цельсию.

Южным регионам также погода подготовила приятный сюрприз. На протяжении дня будет солнечно и без осадков. На термометре +16…+21 градус по Цельсию.

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На севере страны синоптики обещают сухой и теплый день. Температура воздуха от +16 до +20 градусов.

В Центральной Украине 22 октября продолжается “бабье лето”. Синоптики обещают +17…+19 градусов по Цельсию.

В столице сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется в пределах +17…+19 градусов по Цельсию.

Напомним, смог в Киеве продержится еще несколько дней. КГГА уверяет, что "смертельно опасных" показателей в воздухе нет. Через неделю температура опустится, а также сменится безветренная погода.

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