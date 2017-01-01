Золотая осень: чем порадует погода 22 октября
Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Об этом пообещали в Укргидрометцентре.
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На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется от +19 до +23 градусов.
На востоке ситуация практически идентичная. На улице +16…+19 градусов по Цельсию.
Южным регионам также погода подготовила приятный сюрприз. На протяжении дня будет солнечно и без осадков. На термометре +16…+21 градус по Цельсию.
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На севере страны синоптики обещают сухой и теплый день. Температура воздуха от +16 до +20 градусов.
В Центральной Украине 22 октября продолжается “бабье лето”. Синоптики обещают +17…+19 градусов по Цельсию.
В столице сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется в пределах +17…+19 градусов по Цельсию.
Напомним, смог в Киеве продержится еще несколько дней. КГГА уверяет, что "смертельно опасных" показателей в воздухе нет. Через неделю температура опустится, а также сменится безветренная погода.
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