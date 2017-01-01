ОП хочет проверить “слуг народа” на детекторе лжи, - Дубинский

Всплыла интересная информация.

Офис президента планирует проверить всех депутатов партии "Слуга народа", которые состоят в финансовом комитете Верховной Рады, на детекторе лжи. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

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По информации Дубинского, инициатива принадлежит не Офису президента, а некоторым нардепам, которые считают, что члены комитета получили взятку во время голосования о решении уничтожить монополии на деятельность и демонополизации рынка госзакупок.

Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА, - написал Дубинский.

Сам Дубинский отметил, что не против пройти проверку на детекторе лжи. Он также уверен, что все его коллеги с этим справятся.

Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту, - написал он.

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Между тем, Дубинский заявил, что и проверку на полиграфе должны пройти и сотрудники Офиса президента, а также другие депутаты, которые являются авторами самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва, вызывающих подозрения в возможной коррупции. Нардеп также предоставил список сомнительных законов и список их авторов.

Напомним, Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос. Скандальный нардеп снова оказался в центре внимания.

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