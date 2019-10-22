“У нас огромное желание закончить эту войну”: Сивохо прокомментировал свое назначение

Шоумен и теперь уже политик сделал заявление.

Шоумен и политик Сергей Сивохо прокомментировал свое назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на этой должности.

Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах, - написал Сивохо.

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Кроме того, Сергей Анатольевич поблагодарил общественность за активное обсуждение его назначения и признался, что даже не подозревал о таком количестве поклонников, в том числе и тайных.

Всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать, - добавил он.

Напомним, шоумен Сивохо стал советником главы СНБО. Президентство Зеленского продолжает удивлять украинцев необычными кадровыми решениями.

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