Стрельба в Княжичах: Cтали известны детали трагедии

Жертвой нападения стал частный предприниматель.

Пострадавший находится в больнице с ранениями руки и обеих ног kv.npu.gov.ua

В селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные лица совершили выстрелы в водителя легковушки, после чего "стрелки" скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве. Стали известны детали происшествия.

Об этом сообщает УНН.

Полиция уточняла, что стрельбе предшествовала дорожно-транспортное происшествие.

"Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненный водитель находится в больнице", - сообщили в полиции.

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По информации издания, злоумышленники находились в автомобиле ВАЗ 2107, а потерпевший двигался им навстречу на автомобиле Renault Kangoo. Нападавшие умышленно совершили столкновение с автомобилем потерпевшего. После чего, выйдя из авто, один из нападавших произвел несколько выстрелов в предпринимателя из пистолета.

Сейчас пострадавший, мужчина 1973 года рождения, - в больнице с огнестрельными ранениями руки и обеих ног. Начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство.

Как сообщалось 21 октября, в селе Княжичи Киевской области, неизвестные лица произвели выстрелы в водителя легкового авто, введена полицейская спецоперация Сирена.

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