В Азовское море вошли ракетные корабли ВМФ РФ

Ранее Россия отправила к Азовскому морю противолодочный корабль "Ейск".

Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Углич" и "Великий Устюг" вошли в Азовское море structure.mil.ru

Два российских ракетных корабля прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.

Об ээтом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

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“Малые ракетные корабли (МРК) “Углич“ и“ Великий Устюг“ Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря“, - говорится в сообщении.

Сейчас малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Ранее Россия отправила к Азовскому морю малый противолодочный корабль ВМФ “Ейск“ (054). 7 июля военное судно прошло арку незаконно построенного Керченского моста в сторону Азова.

Как сообщалось 16 сентября, в Азовском море почернела вода.

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