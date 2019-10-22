В Азовское море вошли ракетные корабли ВМФ РФ
Два российских ракетных корабля прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.
Об ээтом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.
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“Малые ракетные корабли (МРК) “Углич“ и“ Великий Устюг“ Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря“, - говорится в сообщении.
Сейчас малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.
Ранее Россия отправила к Азовскому морю малый противолодочный корабль ВМФ “Ейск“ (054). 7 июля военное судно прошло арку незаконно построенного Керченского моста в сторону Азова.
Как сообщалось 16 сентября, в Азовском море почернела вода.
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