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В Азовское море вошли ракетные корабли ВМФ РФ

Комментариев: 2
Ранее Россия отправила к Азовскому морю противолодочный корабль "Ейск".
Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Углич" и "Великий Устюг" вошли в Азовское море
Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Углич" и "Великий Устюг" вошли в Азовское море
structure.mil.ru

Два российских ракетных корабля прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.

Об ээтом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

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“Малые ракетные корабли (МРК) “Углич“ и“ Великий Устюг“ Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря“, - говорится в сообщении.

Сейчас малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Ранее Россия отправила к Азовскому морю малый противолодочный корабль ВМФ “Ейск“ (054). 7 июля военное судно прошло арку незаконно построенного Керченского моста в сторону Азова.

Как сообщалось 16 сентября, в Азовском море почернела вода.

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Теги: ВМФ РФ, море, корабли, Азовское море
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    22.10.2019, 11:43
Оценка:  -1
VSHIVANKA
И ЧТО , ЧИСТЫХ ШАРОВАР НЕ ОСТАЛОСЬ ? )))
Антибес    22.10.2019, 11:32
Оценка:  -1
Антибес
И что?Наши"патриоты"всё-р авно уже в памперсах и им ничего не страшно!)))))
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