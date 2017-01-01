Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Полтавой депутат покончил жизнь самоубийством

Комментариев: 0
Чиновник выстрелил себе в голову из ружья. О трагической смерти депутата в полицию сообщила его жена.
В Полтавской области депутат совершил самоубийство
В Полтавской области депутат совершил самоубийство
пресс-служба ГСЧС

На Полтавщине народный депутат покончил жизнь самоубийством - мужчину нашли с огнестрельным ранением в голову, сообщают Факты.

Читай также: В Днепре женщина выбросилась с 14 этажа

Так, в понедельник, 21 октября, в селе Шишаки Полтавской области совершил самоубийство 55-летний Владимир Петренко, который был депутатом местного райсовета от партии ВО Батькивщина.

Отмечается, что нардеп нанес себе смертельное ранение из охотничьего ружья. Тело мужчины с простреленной головой нашла жена и сообщила правоохранительным органам.

О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина, - цитирует издание сообщение пресс-офицера отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полины Лариной.

Читай также: В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре

Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, в центре Киева повесился молодой парень. На вид погибшему 20 лет.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: самоубийство, Полтавская область, депутат, суицид, самоубийца
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь