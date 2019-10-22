“Слуга народа” Ткаченко живет на вилле в заповедной части столицы

У Александра Ткаченко есть особняк, расположенный на Трухановом острове.

“Слуга народа” Александр Ткаченко живет в роскошном особняке на Трухановом острове. Об этом сообщил активист Ярослав Бондаренко.

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По информации Бондаренко, Ткаченко не зарегистрировал виллу, но проживает в ней вместе с семьей. Судя по последней декларации Ткаченко, которую он подал 7 октября, недвижимость на берегу Днепра не указана.

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Также известно, что вилла Ткаченко находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке, что запрещено.

Между тем, сам Ткаченко опровергает то, что владеет особняком на Днепре.

Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае, - сообщил нардеп Ткаченко.

Напомним, Ткаченко подтвердил, что ждет назначения на пост главы КГГА. Тем не менее, решение этого вопроса будет зависеть от Владимира Зеленского.

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