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“Слуга народа” Ткаченко живет на вилле в заповедной части столицы

Комментариев: 3
У Александра Ткаченко есть особняк, расположенный на Трухановом острове.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
censor.net.ua

“Слуга народа” Александр Ткаченко живет в роскошном особняке на Трухановом острове. Об этом сообщил активист Ярослав Бондаренко.

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По информации Бондаренко, Ткаченко не зарегистрировал виллу, но проживает в ней вместе с семьей. Судя по последней декларации Ткаченко, которую он подал 7 октября, недвижимость на берегу Днепра не указана.

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Также известно, что вилла Ткаченко находится в рекреационной зоне и перекрывает свободный проход граждан к реке, что запрещено.

Между тем, сам Ткаченко опровергает то, что владеет особняком на Днепре. 

Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае, - сообщил нардеп Ткаченко.

Напомним, Ткаченко подтвердил, что ждет назначения на пост главы КГГА. Тем не менее, решение этого вопроса будет зависеть от Владимира Зеленского.

 

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Теги: Ткаченко, вилла, Днепр
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Комментариев (4)
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vlabzh    22.10.2019, 12:12
Оценка:  -1
vlabzh
Это не Днепр, а Десёнка. Там таких "вилл" с полсотни на Радужных садах.
Miha_89    22.10.2019, 12:03
Оценка:  0
Miha_89
та какие виллы слуг народа, вы что, главное же олигархи папередники, которых нужно посадить! Ой, их не садят, выпускают под залог и только песенки поют? Ну бывает, но все-равно, вот папередники...
Мыкола    22.10.2019, 11:49
Оценка:  0
Мыкола
Еще одно доказательство тупости серой украинской массы !
sharry-sharry    22.10.2019, 11:45
Оценка:  +3
sharry-sharry
Почему то даже я не удивлена...
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