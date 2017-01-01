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Генпрокуратура направила в НАБУ дело о злоупотреблении властью Администрации Порошенко

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Дело касается проверок е-деклараций чиновников.
Подозревают, что сотрудники НАПК действовали по указаниям должностных лиц АП
Подозревают, что сотрудники НАПК действовали по указаниям должностных лиц АП
nabu.gov.ua

Генеральная прокуратура поручила Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) расследовать уголовное производство о возможном давлении сотрудников Администрации Президента на членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) при проверке электронных деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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“Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации Президента Украины преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)“, - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок е-деклараций чиновников. 

Как сообщалось, 19  октября Рябошапка заявлял, что у ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко.

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Теги: Порошенко, ГПУ, НАПК, декларации, НАБУ
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