Генпрокуратура направила в НАБУ дело о злоупотреблении властью Администрации Порошенко

Дело касается проверок е-деклараций чиновников.

Подозревают, что сотрудники НАПК действовали по указаниям должностных лиц АП nabu.gov.ua

Генеральная прокуратура поручила Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) расследовать уголовное производство о возможном давлении сотрудников Администрации Президента на членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) при проверке электронных деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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“Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации Президента Украины преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)“, - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок е-деклараций чиновников.

Как сообщалось, 19 октября Рябошапка заявлял, что у ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко.

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