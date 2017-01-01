Гладковского допросили в НАБУ

Адвокат рассказал детали дела Гладковского.

До того, как Олег Гладковский вышел из СИЗО под залог в 10,6 млн гривен, его допросили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передают Украинские новости.

Допрос был. Он состоялся 18 октября, - рассказал адвокат Гладковского.

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По словам адвоката, допроса как такого не было. Все сошлось к тому, что Гладковский отвечал на вопросы, которые ему задал его же адвокат. Сотрудники НАБУ вопросов не ставили.

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После допроса началась процедура оформления всех необходимых документов, которые необходимы для выхода под залог. Залог в сумме 10,6 млн гривен за Гладковского внесла его семья.

Напомним, Гладковский вышел из СИЗО. Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого подозревают в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок, вышел из СИЗО под залог.

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