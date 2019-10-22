"Никогда не скрывал, что я дебил": Милованов ответил Коломойскому

Министр экономики прокомментировал оскорбления в свой адрес, высказанные олигархом.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что является “дебилом“ и не скрывает этого. Так он в шутку прокомментировал вчерашнее заявление олигарха Игоря Коломойского, в котором тот назвал министра дебилом и призвал его уйти в отставку. Свое экстравагантное признание Милованов сделал во время брифинга, который транслировал канал “112 Украина“.

Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же, - сказал Тимофей Милованов.

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Вторую часть заявления Коломойского о том, что министру следует уволиться, Милованов комментировать не захотел. Однако он отметил, что, по его мнению, скандал с “Вечерним кварталом“ и выступлением на его концерте Хора имени Веревки исчерпан, поскольку по этому поводу “высказались все“.

Тут важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, кому-то не нравится, но это нормально, я думаю. У каждого есть своя позиция, и вы видите, что позиции очень разные. Это и есть на самом деле свободное общество, - отметил министр.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью одному из телеканалов назвал дебилом министра экономики Милованова и заявил, что тот должен уйти в отставку после своих высказываний о влиянии номера “Квартала 95“ на инвестиционный климат в Украине.

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