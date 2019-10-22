Вандалы разрушили памятный знак погибшим "Айдаровцам" в Луганской области

Преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Начато уголовное производство по факту разрушения памятного знака погибшим бойцам батальона “Айдар“ в Старобельском районе Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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“Старобельской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разрушения памятного знака погибшим бойцам батальона “Айдар“, установленного в селе Половинкино Старобельского района в честь 5-й годовщины создания военного подразделения“, - говорится в сообщении.

О происшествии правоохранителям местный житель сообщил в субботу, 19 октября 2019 года.

По данному факту следователями Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК Украины (осквернение и разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации).

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Следоватери сейчас работают над тем, чтобы установить личности преступников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось 15 октября, на Буковине повредили флаги на могилах бойцов АТО.

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