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Российский Следком снова завел дело против ВСУ

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Украинских военнослужащих обвиняют в обстрелах мирного населения.
Украинских военнослужащих обвиняют в обстрелах мирного населения
Украинских военнослужащих обвиняют в обстрелах мирного населения
Фотоархив Минобороны

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Следственный комитет Российской Федерации завел новые уголовные дела в отношении украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Российские следователи полагают, что украинские военные на Донбассе якобы совершают противоправные действия в отношении мирных жителей, применяя в ходе боевых действий оружие, которое наносит чрезмерные повреждения. В частности, россияне обвиняют ВСУ и Национальную гвардию Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры в Зайцево 10 октября, а также объектов на улице Пустельникова в Горловке 16 октября, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

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Кроме того, по версии Следкома, украинские силовики якобы пробрались оккупированный Донецк, чтобы установить растяжку на кладбище, которая в итоге взорвалась во время уборки захоронений и нанесла ранения трем людям.

Украинским военнослужащим в России вменяют “применение запрещенных средств и методов ведения войны“.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил шесть уголовных дел против украинских военных. Их обвинили в обстрелах мирного населения в течение сентября – начала октября.

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Теги: Следственный комитет России, ВСУ, Донбасс, ОРДЛО
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