Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика

Комментариев: 6
Все дети - ученики одной школы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В одном из сел Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего школьника, который возвращался из школы домой.

Читай также: Пьяный крымчанин изнасиловал семилетнюю соседку

Об этом сообщает местный портал krapka.club.

Мальчик рассказал, что его изнасиловали подростки из его же школы. Еще циничнее то, что один из обидчиков - сын учительницы.

Сначала злоумышленники силой завели мальчика в кусты, а затем затащили в недострой, чтоб не попадаться на глаза случайным прохожим. В этом недострое копы нашли использованные контрацептивы.

Поднимали за волосы голову и показывали, как он это надевает. Там нашли следы. Мне сказали, если будут когда подозреваемые - мы сравним, - рассказала мать потерпевшего.

Читай также: В Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете

По словам женщины, полицейские не спешат расследовать изнасилование мальчика. Поэтому семья была вынуждена покинуть поселок и поменять школу для своего сына.

Возникла необходимость о проведении судебно-медицинской экспертизы, проводимой в случаях, когда мы получаем все результаты предыдущих экспертиз. Сейчас эта экспертиза назначена и продолжается, - сообщили журналистам в отделении местной полиции.

Напомним, под Одессой произошло групповое изнасилование девочек-подростков. Девушки сообщили в полицию.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: изнасилование, подростки, школьники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    22.10.2019, 13:39
Оценка:  -1
ira0957
Украина - цеевропа. Хотели европейских ценностей? - получите маленьких педерастов.
hcr    22.10.2019, 13:31
Оценка:  +2
hcr
В этом вся суть реформированного образования.
Рики    22.10.2019, 13:28
Оценка:  0
Рики
Родители не занимаются воспитанием своих детей, а только их содержанием.
Адекваты    22.10.2019, 12:47
Оценка:  +6
Адекваты
В ответ отрезать дебилам яйца!!!
hcr    22.10.2019, 12:54
Оценка:  -6
hcr
А как же европейская телерантность?
LERMI_    22.10.2019, 13:39
Оценка:  +1
LERMI_
европейська толерантність в європі, а у нас Українська справедливість
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь