В Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика

Все дети - ученики одной школы.

В одном из сел Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего школьника, который возвращался из школы домой.

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Об этом сообщает местный портал krapka.club.

Мальчик рассказал, что его изнасиловали подростки из его же школы. Еще циничнее то, что один из обидчиков - сын учительницы.

Сначала злоумышленники силой завели мальчика в кусты, а затем затащили в недострой, чтоб не попадаться на глаза случайным прохожим. В этом недострое копы нашли использованные контрацептивы.

Поднимали за волосы голову и показывали, как он это надевает. Там нашли следы. Мне сказали, если будут когда подозреваемые - мы сравним, - рассказала мать потерпевшего.

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По словам женщины, полицейские не спешат расследовать изнасилование мальчика. Поэтому семья была вынуждена покинуть поселок и поменять школу для своего сына.

Возникла необходимость о проведении судебно-медицинской экспертизы, проводимой в случаях, когда мы получаем все результаты предыдущих экспертиз. Сейчас эта экспертиза назначена и продолжается, - сообщили журналистам в отделении местной полиции.

Напомним, под Одессой произошло групповое изнасилование девочек-подростков. Девушки сообщили в полицию.

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