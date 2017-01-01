Цены на лекарства и новые "скорые": Минздрав отчитался за 50 дней работы

Главное достижение – реестр предельных цен на лекарства и распределение важнейших лекарств.

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Министерство здравоохранения Украины обнародовало результаты 50 дней работы новой команды. Как сообщает пресс-служба ведомства, приоритетными Минздрава стали вопросы обеспечения лекарствами, улучшения медицинских услуг и доступа к ним.

За указанный период Минздрав утвердил Реестр предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства из Нацперечня. Это позволит избежать завышения цен на медпрепараты, закупаемые медучреждениями самостоятельно через систему ProZorro.

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Кроме того, утверждены документы по распределению и поставке препаратов для лечения больных онкологией, онкогематологией, вирусными гепатитами B и С, орфанными метаболическими заболеваниями, легочной артериальной гипертензией.

Разработана Концепция развития фармацевтического сектора на 2020-2025 гг. Ее цель - создать условия, чтобы украинцы не занимались самолечением, а консультировались с семейным врачом, терапевтом или педиатром, борьба с фальсификатом, создание Украинского медицинского агентства, демонополизация рынка и т. п. В настоящее время документ находится на обсуждении экспертов соответствующей рабочей группы.

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Как отмечается в сообщении, продолжается подготовка к запуску с 1 апреля 2020 года Программы медицинских гарантий, которая обеспечит медицинскими услугами и лекарствами людей в экстренных случаях, на приеме у семейного врача, педиатра или терапевта, на уровне специализированной амбулаторной и госпитальной помощи, при необходимости - паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

Согласованы закупки автомобилей “скорой помощи“ для шести регионов (Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областей и Киева) в рамках пилотного проекта по развитию экстренной медицинской помощи.

Напомним, министр здравоохранения Скалецкая заявила, что в ее ведомстве нет никакого конфликта. По ее словам, министерство работает стабильно, хотя и существует некоторая “несогласованность“.

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