Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым

Украинский президент провел еще одну встречу.

В рамках визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Назарбаев поздравил Зеленского с успехом на выборах. Кроме того, во время встречи поднимался вопрос войны в Донбассе и оккупации Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

В ходе общения Зеленский и Назарбаев обсудили положительные изменения в продвижении к миру. В частности стороны обсудили возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате.

Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей, - отметил Зеленский.

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Также стороны переговоров обсудили возможность увеличение товарооборота между двумя странами.

Владимир Зеленский пригласил первого Президента Казахстана в Украину.

Напомним, Зеленский обещает инвесторам прозрачные правила игры. Команда президента хочет начать "новую историю" именно с такого города как Мариуполь, перспективного и "жадного к изменениям".

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