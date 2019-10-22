Под Киевом перекрыли нелегальный канал поставки оружия

Товар растаможевали путем указания его по другим классификациям УКТ ВЭД.

Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией kobl.gp.gov.ua

В Киевской области правоохранители блокировали незаконный канал поставки на территорию Украины оружия, частей к нему и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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“Прокуратурой области совместно со следователями и оперативными подразделениями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по факту контрабанды оружия по ст. 201 УК Украины, 21 октября текущего года прекращен незаконный канал поставки на территорию Украины оружия, частей к нему и боеприпасов“, - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, должностные лица одного из предприятий организовали перемещения через таможенную границу Украины оружия, частей к нему и боеприпасов, путем растаможивания указанного “товара“ по другим классификациям УКТ ВЭД, что является товарной номенклатурой Таможенного тарифа Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество пистолетов, ружей, винтовок и боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.

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Организатору схемы контрабанды готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.201 (Контрабанда оружия) УК Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

К контрабанде причастны должностные лица одного из предприятий kobl.gp.gov.ua

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