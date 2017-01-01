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Под Запорожьем полицейский украл имущество ГП на сумму более 2,5 млн

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Подозреваемый обеспечил сопровождение патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом.
Замначальника одного из отделений полиции ГУ НП в Запорожской области оказался вором
Замначальника одного из отделений полиции ГУ НП в Запорожской области оказался вором
dbr.gov.ua

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Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделений полиции ГУ НП в Запорожской области в краже имущества госорганизации на сумму свыше 2,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

“Досудебным расследованием установлено, что полицейский вместе с гражданским лицом похитили элементы оросительной системы государственной организации “Вольнянское межрайонное управление водного хозяйства“ стоимостью более 2,5 миллиона гривен“, - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый обеспечил сопровождение патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом.

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Также по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

“Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения“, - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения
Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения
dbr.gov.ua

Как сообщалось 10 июля, на военный объект под Черниговом пускали поиграть в пейнтбол.

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Теги: кража, полиция, Запорожская область
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