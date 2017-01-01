В Сумах пассажир выстрелил в водителя такси из-за трех гривен

Стрелку грозит до 7 лет тюрьмы.

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В Сумах клиенты такси расстреляли водителя. Трагедия произошла поздним вечером на улице гетмана Мазепы.

Об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.

“Таксист озвучил сумму на три гривны больше, чем обещал диспетчер. Затем возникла ссора и один из пассажиров начал стрелять. Подозреваемый в стрельбе хотел сбежать и выкинул “предмет, похожий на оружие“. Его догнали и задержали“, - говорится в сообщении.

Cтрелок взят под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Ему грозит 7 лет тюрьмы.

Как сообщалось 5 августа, киевский таксист посадил на цепь пассажира, не заплатившего за поездку в Сумы.

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