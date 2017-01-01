Уже половина областей подает отопление в квартиры

Несмотря на рекордно теплую погоду, в Украине ударными темпами разворачивается отопительный сезон.

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По состоянию на утро 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства развития громад и территорий Украины в Facebook.

По информации областных государственных администраций и КГГА отопление в жилые дома начали подавать уже в 12 областях, а на объекты социальной сферы - в 21 области и в городе Киеве.

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Отмечается, что самый высокий процент подключения жилых домов к отоплению в Ивано-Франковской (73,7%), Житомирской (41,2%) и Харьковской (35,7) областях. По социальной сфере лидируют город Киев (93,9%), Сумская (78,7%) и Житомирская (66,2%) области. Вообще не подключали социальную сферу только в Херсонской, Одесской и Черновицкой областях.

Напомним, в Украине сохраняется необычайно теплая для этого времени года погода. На 22 октября синоптики прогнозируют тепло и солнце во всех регионах.

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