Уже половина областей подает отопление в квартиры
Читай также: На Львовщине угроза техногенной катастрофы - Кабмин
По состоянию на утро 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства развития громад и территорий Украины в Facebook.
По информации областных государственных администраций и КГГА отопление в жилые дома начали подавать уже в 12 областях, а на объекты социальной сферы - в 21 области и в городе Киеве.
Читай также: Калушскую ТЭЦ вернули в госсобственность
Отмечается, что самый высокий процент подключения жилых домов к отоплению в Ивано-Франковской (73,7%), Житомирской (41,2%) и Харьковской (35,7) областях. По социальной сфере лидируют город Киев (93,9%), Сумская (78,7%) и Житомирская (66,2%) области. Вообще не подключали социальную сферу только в Херсонской, Одесской и Черновицкой областях.
Напомним, в Украине сохраняется необычайно теплая для этого времени года погода. На 22 октября синоптики прогнозируют тепло и солнце во всех регионах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.