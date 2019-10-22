Просила денег на такси: В Киеве пьяная девушка устроила скандал патрульным

Девушка стала виновницей ДТП.

В Киеве на Подоле пьяная девушка за рулем Suzuki влетела в отбойник и устроила разнос патрульным, которые его остановили. Об этом сообщает Информатор.

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Копы остановили автомобиль, который повредил отбойник. За рулем оказалась девушка в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, водительница распивала слабоалкогольные напитки прямо перед патрульными.

Копам девушка объяснила, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль, и она таким образом уходила от столкновения с ним.

Экспресс-тест на состояние алкогольного опьянения девушка наотрез отказалась проходить. Между тем, она вытащила все из своей сумочки и поняла, что у нее нету денег. После этого горе-водительница попросила у патрульных денег на такси.

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К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Детали расскажет следствие.

Напомним, в Мелитополе мужчина спустил собаку на полицейских: копы в больнице. Мужчину задержали по статье о насилии в отношении работников правоохранительных органов, за что ему грозит до 5 лет.

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