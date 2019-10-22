Подготовка к "нормандской встрече" приостановлена - Кремль
Читай также: Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу
Подготовка к организации саммита в “нормандском формате“ фактически приостановлена из-за постоянной смены запросов одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.
Не уточняя, какую из сторон он имеет в виду, спикер Кремля отметил, что “нормандский формат“ в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, и отхождения от этих договоренностей затрудняют подготовку к следующему саммиту.
Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, - заявил Песков.
Читай также: В МИДе сказали, когда пройдет “нормандская встреча“
На вопрос, не считают ли в Кремле, что “нормандский формат“ зашел в тупик, пресс-секретарь российского президента ответил:
Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело.
Напомним, вчера в ходе телефонного разговора Макрон и Путин обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате. При этом хозяин Кремля снова акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к саммиту.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Опять китайцы с эфиопами?