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Подготовка к "нормандской встрече" приостановлена - Кремль

Комментариев: 5
Также там говорят о невозможности называть какие-либо сроки проведения саммита.
В Кремле заявили о приостановке подготовки к "нормандской встрече"
В Кремле заявили о приостановке подготовки к "нормандской встрече"
wikimedia.org

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Подготовка к организации саммита в “нормандском формате“ фактически приостановлена из-за постоянной смены запросов одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

Не уточняя, какую из сторон он имеет в виду, спикер Кремля отметил, что “нормандский формат“ в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, и отхождения от этих договоренностей затрудняют подготовку к следующему саммиту.

Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, - заявил Песков.

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На вопрос, не считают ли в Кремле, что “нормандский формат“ зашел в тупик, пресс-секретарь российского президента ответил:

Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело.

Напомним, вчера в ходе телефонного разговора Макрон и Путин обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате. При этом хозяин Кремля снова акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к саммиту.

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Теги: Песков, нормандский формат, Путин, Кремль, Россия
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Комментариев (6)
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xapi3mat    22.10.2019, 14:35
Оценка:  0
xapi3mat
А что, должно было быть по другом?
TarasChuprynka    22.10.2019, 14:19
Оценка:  -1
TarasChuprynka
Опять путин надул Зеленского с его штайнмаером.
Graddfeydd    22.10.2019, 14:18
Оценка:  -2
Graddfeydd
Не беда. Все равно КГБшник бы гарантированно кинул клоуна - разного калибра деятели: один всю жизнь интриги плел, другой по корпоративам юморил.
hcr    22.10.2019, 15:00
Оценка:  -4
hcr
Мирный процесс сорвали нацики белецкого, не будь идиотом, Путин тут при чём?
WTF2wtf    22.10.2019, 15:03
Оценка:  0
WTF2wtf
А не он оккупировала Крым с Донбассом?
Опять китайцы с эфиопами?
hcr    22.10.2019, 15:04
Оценка:  -1
hcr
А не шоколадная банда терроризирует Украину с 2014 года?
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