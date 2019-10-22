Подготовка к "нормандской встрече" приостановлена - Кремль

Также там говорят о невозможности называть какие-либо сроки проведения саммита.

В Кремле заявили о приостановке подготовки к "нормандской встрече" wikimedia.org

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Подготовка к организации саммита в “нормандском формате“ фактически приостановлена из-за постоянной смены запросов одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

Не уточняя, какую из сторон он имеет в виду, спикер Кремля отметил, что “нормандский формат“ в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, и отхождения от этих договоренностей затрудняют подготовку к следующему саммиту.

Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, - заявил Песков.

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На вопрос, не считают ли в Кремле, что “нормандский формат“ зашел в тупик, пресс-секретарь российского президента ответил:

Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело.

Напомним, вчера в ходе телефонного разговора Макрон и Путин обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате. При этом хозяин Кремля снова акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к саммиту.

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