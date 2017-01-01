Судьба украинских моряков, пропавших в Атлантике, неизвестна — Денисова

Пропавшими без вести до сих пор считаются шесть членов экипажа буксира Bourbon Rhode.

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Судьба украинских моряков, которые пропали в Атлантическом океане 26 сентября при крушении буксира Bourbon Rhode, остается неизвестной. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по актуальной информации по поводу поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева – неизвестна, - написала омбудсмен.

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Денисова также сообщила, что обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой способствовать эффективному поиску пропавших граждан Украины.

Напомним, 26 сентября в Атлантическом океане во время шторма исчезло судно “Bourbon Rhode“ с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа были спасены, в том числе двое граждан Украины.

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