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“С возвращением”: Беглый нардеп показал фото из Офиса президента

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Онищенко шокировал сеть.
Онищенко опубликовал странное фото
Онищенко опубликовал странное фото
facebook.com/aleksandr.onyshenko

Беглый экс-народный депутат Александр Онищенко опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию из Офиса президента, чем шокировал пользователей сети.

Между тем, после ажиотажа Онищенко написал, что фотография старая. 

Друзья, фото из кабинета президента старое. Это когда я у Порошенко был. По этому прошу всех журналистов не беспокоится, - написал Онищенко.

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К слову, многие комментаторы уже успели поздравить беглого экс-нардепа “с возвращением”. Однако далеко не все пользователи сети поняли, с какой целью Онищенко решил опубликовать старую фотографию из Офиса президента. Вероятно, скандальный экс-политико принял решение ярко о себе напомнить.

Напомним, ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского. Журналисты зафиксировали Валерия Хорошковского в Украине.

 

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Теги: Онищенко, беглый нардеп, фото, ОП
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