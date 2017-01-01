США передадут Украине еще четыре катера типа Island

В украинских ВМС уже подумывают о создании на их основе специального дивизиона, способного действовать даже в Средиземном море.

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Между Украиной и США достигнута договоренность о поставке еще четырех катеров класса Island для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Об этом рассказал заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко, пишет “Думская“.

По словам Андрея Рыженко, новые катера передадут Украине на куда более выгодных условиях, чем первые два.

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Основные задачи, которые ставятся сейчас перед катерам типа “Island“ в ВМСУ — это охрана портов, пунктов базирования, морских путей и объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны. Но Рыженко отмечает также возможность использования этих катеров и для более серьезных специальных операций, особенно если установить на них дополнительное оборонительное вооружение:

Вообще, возникла идея создать дивизион многоцелевых патрульных катеров с мореходностью, которая позволяла бы применять их в Черном, Азовском и даже Средиземном морях (чего очень не хватает текущим отечественным проектам), - рассказал офицер.

Напомним, в сентябре 2018 года США на безвозмездной основе передали Украине два катера класса Island. Вчера они, наконец, прибыли из США в порт Одессы.

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