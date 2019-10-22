Фейк про покупку Порошенко "Дизель шоу" прокомментировала журналистка Соня Кошкина

Публикации с ложным содержанием начали появляться в сети с ссылкой на не существующий пост в телеграм-канале журналистки.

Известная украинская журналистка Соня Кошкина жестко прокомментировала действия “нечистоплотных“ сотрудников интернет-СМИ, которые опубликовали непроверенную (либо откровенно выдуманную) информацию о якобы покупке экс-президентом Петром Порошенко 30% акций "Дизель шоу" за 24,5 млн гривен.

Соответствующий ответ журналистка разместила на своем телеграм-канале.

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“Мойте руки перед едой, не харкайте в тарелку и не читайте говно-сайты. Некое UaReview пишет - со “ссылкой” на мой телеграмм - что якобы Порошенко за 24.5 лямов купил 30% акций юмористического Дизель-шоу. Легко убедиться: активной ссылки на мой тг там нет. Ибо ее быть не может. По той простой причине, что я такого не писала!!! Это - А. и Б: зная Петра Алексеевича, 24.5 лямов - да он поперхнётся. Но помойку под названием UaReview это не волнует, конечно. Ибо ниже - в теле той же новости - они дают якобы комментарий пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко. Который это все типа подтверждает и говорит, что ПАП на редакционную политику влиять не намерен))). Комментарий - фейк, Цеголко его не давал. Что легко проверить). Как и то, повторяюсь, что я подобное не писала“, - подчеркнула возмущенная Соня Кошкина.

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Она также отметила, что на столько же непрофессионально поступили и сайты, опубликовавшие информацию о “сенсации“, не проверив первоисточник. Текст новости уже появился на сайтах “Хвиля“ и на портале “Антикор“. Ссылки на эти ресурсы массово постят у себя на страницах пользователи соцсетей.

“Этим людям даже уроки медиагигиены в школе не помогут“, - резюмировала журналистка.

Как сообщалось 17 октября, нейросети научились делать убедительные фейк-новости.

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