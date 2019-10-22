"Я готов" — директор Хора им. Веревки о возможном увольнении

Руководитель хора уверяет, что вся ответственность лежит на нем и что коллектив ни в чем не виноват.

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Директор Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зеновий Коринец заявил, что готов написать заявление на увольнение в связи со скандальным выступлением его коллектива на концерте “Квартала 95“. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATR.

На замечание журналиста, что в подобных ситуациях руководители, как правило, пишут заявление на увольнение, и на вопрос, готов ли он тоже уйти с должности, Зеновий Коринец ответил:

Я готов к любой ситуации, чтобы это не навредило коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении – ред.) - то да, потому что коллектив в этом не виноват, - заявил директор хора.

Напомним, 19 октября на концерте “Вечернего квартала“ прозвучала юмористическая песня о пожаре в доме Гонтаревой в исполнении Евгения Кошевого и хора им. Веревки. Этот номер вызвал громкий скандал в украинском обществе.

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