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"Я готов" — директор Хора им. Веревки о возможном увольнении

Комментариев: 5
Руководитель хора уверяет, что вся ответственность лежит на нем и что коллектив ни в чем не виноват.
Директор Национального хора им. Веревки Зеновий Коринец
Директор Национального хора им. Веревки Зеновий Коринец
glavcom.ua

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Директор Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зеновий Коринец заявил, что готов написать заявление на увольнение в связи со скандальным выступлением его коллектива на концерте “Квартала 95“. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATR.

На замечание журналиста, что в подобных ситуациях руководители, как правило, пишут заявление на увольнение, и на вопрос, готов ли он тоже уйти с должности, Зеновий Коринец ответил:

Я готов к любой ситуации, чтобы это не навредило коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении – ред.) - то да, потому что коллектив в этом не виноват, - заявил директор хора.

Напомним, 19 октября на концерте “Вечернего квартала“ прозвучала юмористическая песня о пожаре в доме Гонтаревой в исполнении Евгения Кошевого и хора им. Веревки. Этот номер вызвал громкий скандал в украинском обществе.

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Теги: хор, скандал, Вечерний квартал, увольнение
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Комментариев (6)
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Орест_Пiхва    22.10.2019, 16:17
Оценка:  -2
Орест_Пiхва
начтоящий мужик и директор. Удар порохоботов отводит от колектива.
tamarakoren    22.10.2019, 16:26
Оценка:  +2
tamarakoren
не путайте попрание чести и достоинтства нации с влиянием вами ненавистных.Или по вашему патриотизм и самые лучшие человеческие качества присущи только порохоботам? вот тут вы меня удивили))
Орест_Пiхва    22.10.2019, 16:43
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Непонял. Квартал создал шутку у гонтареботов и порохоботов пригорело. Власть взбзднула и прогнулась, а директор , чтобы колектив не тераризировали берет все на себя вплоть до увольнения. Что тут непонятного.
Мыкола    22.10.2019, 16:11
Оценка:  0
Мыкола
Это дебилов из правительства надо увольнять, а не директора хора национальной гордости !
Letohradek    22.10.2019, 16:39
Оценка:  0
Letohradek
То есть, директор не знал о том, что его хор репетирует дешевую пошлятину для квартальных баранов?
Sancho-s    22.10.2019, 16:10
Оценка:  +2
Sancho-s
Так опозориться и опозорить...((((((
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