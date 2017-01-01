Будем требовать привлечения независимых украинских и международных экспертов к делу Роттердам+в противовес псевдоэкспертам от СБУ, — адвокат

В деле “Роттердам+“ САП получила, как минимум, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало “экспертизу“ в СБУ. Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу “Роттердам+“ со стороны ДТЭК Наталья Дригваль в интервью “Главкому“.

Об этом пишут Факты.

“Когда органу досудебного расследования стало ясно, что путь объективных экспертиз не будет давать желаемого результата, была проведена чрезвычайная махинация. Прокурор САП обратился в научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ, но не предоставил эксперту первичные документы для проведения полноценного экспертного исследования, как этого требует Закон и Инструкция. Специалисты НАБУ разработали собственные справки, в которых обсчитали так называемые убытки, причиненные формулой „Роттердам+“, и предоставили их эксперту СБУ с целью подтверждения арифметических расчетов. И на этом моменте обращаю внимание: экспертом СБУ не были применены специальные знания в области экономики, что противоречит понятию судебной экспертизы как таковой. То есть одно силовое ведомство написало „темник“ с уже готовыми расчетами другому и унесло так сказать в „соседний кабинет“. Собственно, как раз таким образом была сформулирована „экспертиза“, на которой и построено обвинение“, - пояснила Дригваль.

Адвокат подчеркнула, что сторона защиты будет добиваться привлечения к делу “Роттердам+“ независимых отечественных и международных экспертов, которые предоставят объективные выводы по формуле, в противовес фальсифицированной экспертизе от СБУ и НАБУ.

“Сторона защиты предоставила исчерпывающие выводы наиболее авторитетных экспертов в мире. В частности, мы оперируем исследованиями международной аудиторской компании из „большой четверки“ Ernst & Young, исследованием глобального информационного провайдера в области энергетики IHS Markit. НКРЭКУ в свою очередь получило заключение Европейской ассоциации угля и лигнита - Eurocoal. Все они точно фиксируют обусловленность введения формулы „Роттердам+“ объективной экономической конъюнктурой, сложившейся в то время, свидетельствуют о ее экономической обоснованности и соответствия включения расходов на фрахт, доставку и транспортировку энергетического угля международным стандартам ценообразования на энергоресурсы. Кроме того, мы будем требовать у следствия привлечения к делу украинских и международных экспертов, в противовес эксперту СБУ и „специалистам“ НАБУ“, - заявила Дригваль.

Напомним, ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook написал о том, как НАБУ и САП в ходе расследования дела “Роттердам+“ пытались сфабриковать экспертизу, чтобы подтвердить необходимые следствию выводы о якобы необоснованности формулы и нанесенных убытках.