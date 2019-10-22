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Киевский суд занялся аннулированием лицензии NewsOne

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Подать в суд с требование лишить телеканал лицензии регулятор решил в начале сентября за "разжигание вражды".
Суд рассмотрит иск Нацсовета по лицензии NewsOne
Суд рассмотрит иск Нацсовета по лицензии NewsOne
kievvlast.com.ua

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 22 октября.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале октября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Окружной админсуд Киева с требование аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Подать в суд регулятор решил в начале сентября за "разжигание вражды".

Этому послужили планы NewsOne совместно с российским госканалом провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

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В то же время, 6 в ОАСК поступил иск от NewsOne о признании противоправным решение Нацсовета по телерадиовещаниию о назначении внеплановой выездной проверки телеканала.

Напомним, владельца каналов "112 Украина" и "NewsOne" допросила СБУ. Следователи допрашивали его как свидетеля по делу о терроризме.

 

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Теги: суд, лицензия, NewsOne, Нацсовет по телевещанию
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