Киевский суд занялся аннулированием лицензии NewsOne

Подать в суд с требование лишить телеканал лицензии регулятор решил в начале сентября за "разжигание вражды".

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 22 октября.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале октября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Окружной админсуд Киева с требование аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Подать в суд регулятор решил в начале сентября за "разжигание вражды".

Этому послужили планы NewsOne совместно с российским госканалом провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

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В то же время, 6 в ОАСК поступил иск от NewsOne о признании противоправным решение Нацсовета по телерадиовещаниию о назначении внеплановой выездной проверки телеканала.

Напомним, владельца каналов "112 Украина" и "NewsOne" допросила СБУ. Следователи допрашивали его как свидетеля по делу о терроризме.

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