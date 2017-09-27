Прокуратура объявила подозрение "судье", вынесшему приговор Умерову

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова 27 сентября 2017 года “суд“ в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения.

Читай также: Кремль засекретил указ об освобождении Умерова: документ

“Судье“ незаконно созданного “Симферопольского районного суда Республики Крым“ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

“В процессуальным руководством прокуратуры АР Крым следователями СО ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщено о подозрении “судье“ незаконно созданного “Симферопольского районного суда Республики Крым“ по ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования было добыто доказательства причастности “судьи“ к нарушениям права на справедливый и официальный судебный процесс, предусмотренного ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ч. 4 ст. 75 Протокола І к Женевским конвенциям 1949 года относительно проукраинского активиста за его выступление в прямом эфире на одном из телеканалов.

“Во время выступления активист выразил позицию о необходимости возвращения Украине территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей“, - уточнили в прокуратуре.

Читай также: На администрацию Путина подал иск адвокат лидеров Меджлиса

В мае-сентябре 2017 года, по данным следствия, указанный “судья“, рассматривая материалы уголовного дела, нарушил право обвиняемого использовать все необходимые права и средства защиты.

“В результате 27.09.2017 вынес “приговор“, согласно которому признал активиста виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации)“, - отметили в прокуратуре.

Напомним, 27 сентября 2017 года “суд“ в Крыму приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.

Умерова задержали в мае 2016 года. За высказывания в эфире крымскотатарского телеканала ATR его обвинили в “публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности РФ“.

25 октября 2017 года незаконно осужденные оккупантами в Крыму Чийгоз и Умеров были переданы Турции.

В январе 2018 Умеров и Чийгоз рассказали в Европарламенте о нарушениях прав в Крыму.

В октябре 2017 года президент Петр Порошенко вручил ордена за заслуги освобожденным заместителям главы Междилиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram