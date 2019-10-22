Морпорт "Южный" снова закупит оборудование у фирмы, близкой к МВД

Государственное предприятие “Морской торговый порт “Южный“ (Одесская область) закупит аппаратуру для передачи радиосигнала с принимающим устройством у киевского Общества с ограниченной ответственностью (ООО) “Новейшее оборудование“ на сумму 65,9 млн гривен. Соответствующий договор подписал исполняющий обязанности директора МТП “Южный“ Анатолий Яблуновский.

Об этом сообщило интернет-издание “Дело“, пишут Украинские Новости.

Согласно информации, размещенной в системе электронных закупок Prozorro, продавец обязуется поставить покупателю товар до 1 января 2021 года.

Год назад госпредприятие уже заключало сделку с ООО “Новейшее оборудование“. Тогда речь шла о закупке системы видеонаблюдения замкнутого типа. Цена оборудования вместе с услугами монтажа и пусконаладки составила 63,58 млн гривен.

Проект “Наші гроші“ провел журналистское расследование, в ходе которого установил, что оборудование для видеонаблюдения было закуплено по завышенным ценам. Так, “Южный“ заказал видеокамеры PTZ AXIS P5635-E MK II 50HZ по 140 тыс. гривен за штуку, тогда как рыночная цена таких камер на октябрь 2018 года составляла 86 тыс. гривен. “Таких камер заказали 18 штук, поэтому только по ним возможная переплата составляет по меньшей мере 0,5 млн гривен“, — отметили авторы расследования.

Кроме того, журналисты выявили связь ООО “Новейшее оборудование“ с правоохранительными органами. Среди основателей фирмы есть Оксана Сорочинская — жена инспектора по обращению оружия киевской полиции Анатолия Сорочинского и дочь заместителя председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА) Александра Терещука, который до 2014 года возглавлял милицию Волынской области. В 2014 году Терещук возглавил полицию Киева, затем переведен в Национальную гвардию Украины. В 2017 году он выиграл конкурс на должность первого зампредседателя Одесской ОГА.

Напомним, с начала сентября не утихают скандалы вокруг еще одного выходца из МВД — замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Транспортники называют его человеком министра Арсена Авакова и считают причастным ко многим коррупционным схемам. В частности, Юрий Лавренюк подозревается в лоббировании частных охранных структур в ущерб государству, в злоупотреблениях при создании собственного дноуглубительного флота Администрации морских портов Украины (АМПУ), взяточничестве при дипломировании моряков и ряде других махинаций. Стивидоры и другие участники рынка написали 2 коллективных письма Президенту Украины Владимиру Зеленскому, где назвали Лавренюка “олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок“.