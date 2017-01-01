Сивохо вместе с группой нардепов отправился на Донбасс

Парламентский комитет планирует детально ознакомиться с реалиями жизни людей в прифронтовой зоне.

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Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий отправился в пятидневное выездное заседание на Донбасс. В поездке нардепов сопровождает новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Об этом говорится на сайте комитета и в Фейсбуке Сивохо.

По словам главы комитета Дмитрия Лубинца, это первое в истории украинского парламента столь длительное выездное заседание комитета. К тому же пройдет оно не в обычном формате:

Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Вместо этого побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в “серой“ зоне, - заявил он.

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Такой подход, по мнению главы комитета, позволит парламентариям лично увидеть все стороны жизни людей в зоне конфликта.

В первый день выездного заседания члены комитета побывали, в частности, на КПВВ “Новотроицкое“.

Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона, - написал Сивохо.

Напомним, 18 октября бывший КВН-щик, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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