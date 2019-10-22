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Коломойский дал “совет” Порошенко касательно 1+1

Комментариев: 6
Олигарх посоветовал политику не разбрасываться обвинениями в адрес 1+1 .
Коломойский поссорился с Порошенко
Коломойский поссорился с Порошенко
коллаж фото

Известный украинский олигарх и владелец канала 1+1 Игорь Коломойский дал “совет” Петру Порошенко касательно его заявлений в адрес телеканала. Об этом он сказал УП.

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Коломойский заявил, что Петру Алексеевичу лучше думать, что именно говорить в адрес “плюсов”, иначе это может для него плохо закончиться.

Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес 1+1 и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет, - заявил Коломойский.

Олигарх рассказал одну из историй из прошлого Порошенко, которая может неблагоприятно отразиться на его репутации и поставить крест на политической деятельности.

В конце 2014 году или где-то в начале 2015 состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала, торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное.

Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить.

Был крайне этим недоволен, это уже в качестве президента. Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения ... Эта компания - это 100 процентов его дочернее предприятие, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем, же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов, - заявил Коломойский.

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Олигарх также посоветовал Порошенко быть готовым к судебным искам касательно этой истории.

К слову, на 1+1 21 октября вышла программа, в которой говориться о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

Напомним, Порошенко засветил в Раде новый iPhone. Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.

 

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Теги: Порошенко, Коломойский, угрозы, 1+1, скандал
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Комментариев (6)
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Датышо    22.10.2019, 17:17
Оценка:  +1
Датышо
раньше было:
украл->выпил->тюрма

теперь:
патриот->реформы-& gt;лондон

Антибес    22.10.2019, 17:10
Оценка:  +4
Антибес
Пэдро получает по своей свинной харе ссаными тряпками всё чаще.И это прекрасно!)))))
гуляка_редкий    22.10.2019, 17:08
Оценка:  -5
гуляка_редкий
Беня вместе с зе будут в камере сидеть
LERMI_    22.10.2019, 17:46
Оценка:  +1
LERMI_
Ні країною правити тут Беня, а сидіти то для зелі, його для цього й пропихнули в президенти
Андрей_и_Богдан    22.10.2019, 17:06
Оценка:  -5
Андрей_и_Богдан
Нет ничего проще чем давать советы!
LERMI_    22.10.2019, 17:02
Оценка:  -5
LERMI_
Такі випади в адрес Порошенка, можна порівняти з тим як діти в дитсадку кричать на виховательку
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