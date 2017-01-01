Персонал Госаудитслужбы сократят в 8 раз - Дубилет

Но сокращение – это не главное, что ожидает главный аудиторский орган страны.

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Государственная аудиторская служба должна быть реформирована. А ее штат существенно сокращен. Об этом заявил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Фейсбук.

Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронично). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~400, - написал министр.

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Он заверил, что сокращения будут проходить в сотрудничестве с профсоюзами, чтобы не бросать людей на произвол судьбы. Однако такой шаг Дубилет считает необходимым:

Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те сотрудники, которые останутся, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированным подходам, а не придираться к запятым, - отметил он.

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Также министр указал на необходимость убрать дублирование функций между Госаудитслужбой с одной стороны и Счетной палатой, силовыми органами с другой стороны.

Крупные государственные компании, по его мнению, должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях. А сама Госаудитслужба будет переподчинена из Министерства Кабинета министров в Министерство финансов.

Напомним, Дубилет объяснил, почему на заседания Кабмина перестали пускать прессу. Оказалось, министры не могут сосредоточиться на работе под “прицелом“ камер.

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