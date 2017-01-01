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Розенко ответил, зачем зовут “слуг” на полиграф

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Появились подробности истории с полиграфом.
Розенко расскрыл детали истории о СН и полиграфе
Розенко расскрыл детали истории о СН и полиграфе
facebook.com/pavlo.rozenko

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, зачем в Офисе президента хотят заставить нардепов от “Слуги народа” проходить полиграф. Об этом Розенко написал на своей странице в Facebook.

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Розенко решил прояснить ситуацию после заявления нардепа Дубинского о том, что 11 депутатов заподозрили в получении взятки. Между тем, Дубинский не раскрыл детали.

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Павел Розенко в свою очередь заявил, что в Офисе президента уличили более десяти народных депутатов в получении 30 тысяч долларов за то, чтобы не поддержали один из законопроектов во время заседания комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Офис президента заявил о подозрении 11 народным депутатам Украины от партии “Слуга народа”. Их обвинили в получении 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы они голосовали против одного антикоррупционного законопроекта, - уточнил Розенко.

Напомним, ОП хочет проверить “слуг народа” на детекторе лжи. Всплыла интересная информация.

 

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Теги: Розенко, СН, полиграф, ОП
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