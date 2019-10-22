Разносил по городу черепа: В Николаеве задержали разорителя могил

Мужчина не только разносил человеческие останки по городу, но и ночевал в склепе.

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Полицейские Николаева разыскали мужчину, который разносил по городу человеческие черепа. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

В полиции отметили, что 21 октября в городе было зафиксировано сразу два случая обнаружения человеческих черепов. Первый нашли днем в урне для мусора возле остановки общественного транспорта. Второй – уже ночью:

Ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения, - сообщает полиция.

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27-летнего виновника этих событий оперативники Заводского отдела полиции разыскали возле церкви. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.

Затем он показал, где нашел черепа. Оказалось, что мужчина взял их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

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Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК “Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего“. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта обнаружили человеческий череп. Вскоре выяснилось, что останки очень старые.

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