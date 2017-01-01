Скандал в ГБР: Труба ответил на обвинения в злоупотреблениях

Между директором ГБР и кандидатами в Совет общественного контроля началась "война".

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Набирает обороты скандал вокруг выборов нового состава Совета общественного контроля (СОК) при Государственном бюро расследований (ГБР). Директор ГБР Роман Труба заявил, что победители конкурса в СОК, обратившиеся в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать его (Трубы) действия, манипулируют информацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Одному из победителей конкурса в состав Совета общественного контроля при ГБР еще в августе этого года сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей с возможностью залога в 18 млн грн, - написал Труба.

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Директор Госбюро расследований отмечает, что подозрение - это еще не доказательство вины, поэтому не было формальных оснований для запрета такому кандидату на участие в конкурсе на место в СОК.

А теперь я не могу не назначить его в состав СОК. Так, как мне объяснять работникам, что в СОК человек, которого подозревают в мошенничестве на миллионы? Того СОК, что сформирует дисциплинарную комиссию, которая будет принимать решение о дисциплинарной ответственности следователей ГБР. Того СОК, где в пользу 13 кандидатов, включая этого подозреваемого, в нарушение закона, организовано массовое голосование, хотя оно должно быть персональным, - написал Труба.

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Также директор ГБР сообщил, что в составе 13 кандидатов, подозреваемых в нечестном голосовании за место в СОК, есть еще один человек, которого ранее подозревали в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, но дело против него давно закрыли.

По мнению Трубы, идея эффективного общественного контроля за деятельностью государственных органов в таком формате себя дискредитировала.

Напомним, ГБР возбудило дело по подозрению в нарушении правил проведения конкурса в Совет общественного контроля ведомства. В ответ кандидаты, фигурирующие в расследовании, пожаловались в Генпрокуратуру на главу ГБР.

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