НБУ прогнозирует рост спроса на кредитование

Согласно опросу, проведенному Нацбанком, банкиры уверены в увеличении спроса на кредиты и депозиты в ближайшие 12 месяцев.

Такая информация была предоставлена пресс-службой Национального банка со ссылкой на результаты Опроса об условиях кредитования за четвертый квартал 2019 года. Более 74% специалистов, принявших участие в опросе, выразили мнение, что портфели корпоративного и розничного кредитования будут расти. Перспективы в сегменте корпоративного кредитования самые высокие за последние четырех летний период, начиная с 2015 года.

Почти половина опрошенных банкиров уверены в росте спроса на кредиты в нише малого и среднего бизнеса, а также в активизации интереса со стороны населения на потребительские займы. При этом финансовые учреждения и банки ожидают смягчения стандартов кредитования, переход на работу по новым правилам, - речь о реформировании НБУ, и недавно принятых законах, которые призваны навести порядок на финансовом рынке Украины (законопроект № 1069-2 про Сплит).

В частности, закон о сплите предусматривает ликвидацию НКФП, и передачу его полномочий между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Под управление главного регулятора перейдут страховые, лизинговые, финансовые компании, такие как Кредит Плюс, предлагающие кредит без отказа, ломбарды, кредитные союзы и бюро кредитных историй. Рынок кредитования и микрокредитования, будет регулироваться исключительно полномочиями Нацбанка.

Рекордными стали ожидания банкиров в ожидании увеличения объемов депозитов от физлиц и предприятий, согласно опросу данный показатель составляет 62% и 53% соответственно.

В соответствии с естественными закономерностями финансового рынка, банкиры прогнозируют рост валютных рисков и одновременно, уменьшение кредитных рисков. Риски ликвидности, операционный, и процентные риски практически не изменятся.

Рост объемов кредитования в третьем квартале банкиры объясняют снижением стоимости займов. Некоторые респонденты высказали мнение, что положительные ожидания послужили снижению внутренних требований и критериев в сегменте потребительского кредитования.