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На Порошенко открыли дело из-за халатности - НАБУ

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Начать расследование в отношении бывшего президента Бюро обязал антикоррупционный суд.
НАБУ проверяет факты возможной служебной халатности Порошенко
НАБУ проверяет факты возможной служебной халатности Порошенко
НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, по какой статье открыли дело на бывшего  президента Петра Порошенко. Как говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин, детективы расследуют возможную служебную халатность экс-главы государства.

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса", - сказано в ответе.

Дело открыли во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Уголовное производство зарегистрировано 7 октября.

Отметим, в конце сентября стало известно, что антикоррупционные ведомства допросили Порошенко, но по какому делу не сообщили.

 

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Теги: уголовное дело, Порошенко, халатность, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Майдановець    22.10.2019, 18:20
Оценка:  0
Майдановець
Слідчі не знають, була "халатність", чи ні, але мають завдання знайти. Попередні звинувачення не підтвердились. А що будуть шукати, якщо і "халатність" не знайдуть?
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