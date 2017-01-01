Посчитать и достроить: Минрегион займется проблемой долгостроев

Для решения проблемы хотят написать новый закон.

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Министерство развития общин и территорий Украины планирует провести инвентаризацию всех проблемных недостроев в Украине, чтобы затем разработать законопроект, который урегулирует вопрос их достройки. Об этом сообщила глава ведомства Алена Бабак во время встречи с инвесторами недостроенных объектов в Киеве, передает пресс-служба Кабмина.

Министр отметила, что ей не нравится уже разработанный законопроект, защищающий права инвесторов, которые вкладывают средства в строительство жилья. Поэтому министерство инициирует наработки нового.

Мы начинаем работу над новым законопроектом и создаем рабочую группу, в которую приглашаем инвесторов недостроенного жилья. Первое заседание состоится 1 ноября, - сообщила Бабак.

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Она также отметила, что в правительстве планируют провести инвентаризацию всех недостроев Украины. Соответствующее поручение правительство даст областным государственным администрациям.

Когда у нас будет картина в разрезе областей, тогда организуем отдельное совещание с представителями регионов. Но я думаю, что на примере киевских “долгостроев“ можно будет разработать стандартные подходы к решению этой проблемы для всей Украины, - отметила министр.

Напомним, под Кабмином прошел митинг против незаконной застройки Киева. Протестующие принесли список, в котором более 40 незаконных застроек.

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